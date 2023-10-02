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Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС
Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС

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Глава держави обговорив із Президенткою Європейської комісії експорт українського зерна та підтримку України

2 жовтня 2023 року - 17:46

Глава держави обговорив із Президенткою Європейської комісії експорт українського зерна та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава Української держави подякував за проведення виїзного засідання міністрів закордонних справ країн – членів ЄС у Києві.

«Це важливий сигнал єдності ЄС та України», – наголосив він.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили альтернативні коридори експорту української агропродукції.

Сторони домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень країнами – членами ЄС на експорт української аграрної продукції та погодилися з необхідністю пошуку заходів для підтримки українських фермерів.

Президент високо оцінив ініціативу Єврокомісії щодо підготовки фінансового інструменту для допомоги нашій державі – Українського фонду (Ukraine Facility) загальним обсягом 50 млрд євро на чотирирічний період та відзначив необхідність його подальшого підтримання усіма державами – членами ЄС.

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