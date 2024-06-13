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Глава держави обговорив із Президентом Чилі реалізацію Формули миру

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Глава держави обговорив із Президентом Чилі реалізацію Формули миру

На полях інавгураційного Саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чилі Габріелем Боричем.

Глава Української держави відзначив особисту участь Габріеля Борича в Глобальному саміті миру та широке представництво країн Латинської Америки на рівні лідерів.

«Дякую за ваше рішення взяти участь у Саміті. Ми дуже раді бачити таких важливих партнерів», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили очікування від Глобального саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру.

«Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію», – сказав Президент Чилі.

Володимир Зеленський і Габріель Борич обмінялися думками стосовно можливості організації зустрічі щодо подальшої реалізації Формули миру та двосторонньої співпраці.

Глави держав відзначили результативність візиту до Чилі української урядової делегації на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко минулого місяця.

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45
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