Глава держави обговорив із Президентом Литви та Прем’єр-міністром Естонії шлях України до членства в ЄС, Саміт миру та подальшу оборонну підтримку

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Під час зустрічей лідери відзначили важливість рішення ЄС про відкриття переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу.

Глава держави обговорив зі співрозмовниками ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема реалізацію чеської ініціативи із закупівлі снарядів для українських воїнів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує щонайменше семи додаткових систем для посилення протиповітряної оборони, а також нарощування далекобійних спроможностей.

Президент України подякував лідерам за особисту участь у першому Саміті миру. Сторони домовилися й надалі працювати над залученням країн Глобального Півдня до участі в реалізації Формули миру та приєднанням учасників до Спільного комюніке про основи миру.

Окрему увагу під час зустрічей приділили саміту НАТО, який відбудеться 9–11 липня у Вашингтоні. Співрозмовники погодилися, що на ньому мають бути ухвалені сильні рішення щодо оборонної підтримки України. Важливо, щоб на саміті прозвучали принципові заяви та були ухвалені рішення щодо майбутнього членства України в Альянсі.