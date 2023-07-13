Глава держави обговорив із Президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та консолідацію підтримки України з боку африканських країн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Глава держави подякував колезі за відвідання Бучі та Києва у складі делегації африканських країн у червні поточного року й зусилля з повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Співрозмовники високо оцінили результати зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн, що відбулася в Копенгагені. Президент України подякував за присутність на цій зустрічі представника ПАР і запросив його взяти участь у наступній зустрічі, підготовка до якої триває.

Лідери України та ПАР також обговорили підготовку до Глобального саміту миру й необхідні дипломатичні кроки з консолідації підтримки України з боку африканських країн.

Сторони відзначили важливість продовження дії «зернового коридору» в Чорному морі. Володимир Зеленський запросив Південно-Африканську Республіку приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.