Глава держави обговорив із Президентом ПАР продовольчу безпеку та реалізацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Співрозмовники констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що є критично важливим для продовольчої безпеки світу.

Глава Української держави запросив ПАР взяти участь у другому саміті гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Сторони також обговорили реалізацію Формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Дуже важливо, що Південно-Африканська Республіка підтримує українську Формулу миру й готова брати участь у наступних раундах переговорів щодо її реалізації. Не менш важливо, що взаємини між Україною та ПАР відчутно нарощуються», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та обговорили можливості евакуації громадян ПАР із зони конфлікту в регіоні.