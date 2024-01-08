Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить – звернення Президента України
Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить – звернення Президента України

8 січня 2024 року - 19:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі: Наш спільний кордон має бути кордоном єдності

9 січня 2024 року - 18:24

Глава держави обговорив із Президентом Румунії економічну співпрацю та оборонну підтримку України

9 січня 2024 року - 17:44

Механізми, напрацьовані експертною групою Bring Kids Back UA, допоможуть повернути українських дітей і будуть основою для вдосконалення міжнародного права – Андрій Єрмак

9 січня 2024 року - 14:13

Керівник Офісу Президента провів друге засідання робочої групи, яка працює над реалізацією безпекового пункту Формули миру

9 січня 2024 року - 09:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Звільнення з російського полону 230 воїнів і цивільних громадян України
Звільнення з російського полону 230 воїнів і цивільних громадян України

3 січня 2024 року - 21:11

Перейти до всіх галерей

Глава держави обговорив із Президентом Румунії економічну співпрацю та оборонну підтримку України

9 січня 2024 року - 17:44

Глава держави обговорив із Президентом Румунії економічну співпрацю та оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Глава держави акцентував, що оголошене торік стратегічне партнерство України та Румунії вже наповнюється конкретними досягненнями. За його словами, експорт української продукції через Румунію збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць. Співрозмовники обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових 4 млн тонн.

Володимир Зеленський відзначив важливість рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Глава держави подякував Румунії за підтримку цього рішення й готовність ділитися власним досвідом у питанні європейської інтеграції.

Президент Румунії високо оцінив ухвалене Україною законодавство щодо національних меншин.

Володимир Зеленський поінформував Клауса Йоханніса про продовження російського повітряного терору та необхідність подальшої роботи з партнерами для посилення української системи ППО.

Було також обговорено двосторонню оборонну співпрацю, зокрема аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Лідери двох держав домовилися розпочати консультації стосовно двосторонніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації «Групи семи» та України, ухваленої у Вільнюсі.

Версія для друку