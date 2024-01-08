Глава держави обговорив із Президентом Румунії економічну співпрацю та оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Глава держави акцентував, що оголошене торік стратегічне партнерство України та Румунії вже наповнюється конкретними досягненнями. За його словами, експорт української продукції через Румунію збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць. Співрозмовники обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових 4 млн тонн.

Володимир Зеленський відзначив важливість рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Глава держави подякував Румунії за підтримку цього рішення й готовність ділитися власним досвідом у питанні європейської інтеграції.

Президент Румунії високо оцінив ухвалене Україною законодавство щодо національних меншин.

Володимир Зеленський поінформував Клауса Йоханніса про продовження російського повітряного терору та необхідність подальшої роботи з партнерами для посилення української системи ППО.

Було також обговорено двосторонню оборонну співпрацю, зокрема аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Лідери двох держав домовилися розпочати консультації стосовно двосторонніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації «Групи семи» та України, ухваленої у Вільнюсі.