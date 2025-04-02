Глава держави обговорив ветеранську політику з амбасадорами проєкту Титани.UA

У Дніпрі Президент України Володимир Зеленський відвідав фотовиставку «Титани: історії незламності. Шлях добровольця» та зустрівся з ветеранами.

На зустрічі були присутні амбасадори проєкту Титани.UA – ветерани війни, які зазнали важких поранень на фронті, пройшли лікування та реабілітацію й зараз допомагають іншим захисникам і захисницям у відновленні після поранень та в реалізації в цивільному житті.

Зокрема, обговорили впровадження ветеранської політики в області. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що її реалізує кожна з 86 територіальних громад регіону. Основний фокус зараз – працевлаштування ветеранів і співпраця з бізнесом, а також спортивна реабілітація.

«Дуже важливо, що люди повертаються в життя, що вони дуже потрібні. І вони не інші, вони такі самі, але пройшли інший шлях, героїчний шлях. Думаю, що якщо можна розвивати таку систему для всієї держави за прикладом Дніпровщини, то в усіх громадах були б вдячні», – зазначив Володимир Зеленський.

Ветерани розповіли, що буде створена асоціація «Титани.UA», а сам проєкт планують масштабувати на інші регіони України. До нього вже хочуть долучитися ветеранські організації Харкова, Сум та Херсона.

Наприкінці квітня очікується запуск застосунку, який повідомлятиме про програми, що вже існують на рівні держави та області. Штучний інтелект надаватиме інформацію про всі питання щодо реабілітації, отримання необхідних довідок, профорієнтації та навчання, а також спортивних активностей.

Крім того, проєкт Титани.UA займається пошуком земельних ділянок під будівництво соціального житла для ветеранів. Також розроблений єдиний проєкт будівлі ветеранського простору для обласних центрів, який міститиме басейн, спортзал, ЦНАП, кабінети для юридичних консультацій. На його основі будуть створені менші ветеранські простори для районних центрів.

Ветерани наголосили, що для них дуже важливо відчувати підтримку та свою потрібність і працювати разом заради впровадження необхідних ініціатив для всіх, хто повертається з фронту.

На зустрічі були присутні амбасадори Титани.UA:

Микола Михайлець – амбасадор проєкту в Кривому Розі, проходив службу на посаді розвідника-сапера 128-ї окремої бригади територіальної оборони на Херсонському напрямку, зазнав мінно-вибухового поранення ноги.

Юрій Синьківський – колишній командир 129-ї окремої бригади територіальної оборони, дістав поранення під час Іловайської битви. Зараз – радник начальника Криворізької військової адміністрації з ветеранської політики.

Денис Боднар – захищав Україну у 2014–2017 роках, командував відділенням розвідвзводу, звільнився за станом здоров’я. Зараз опікується ветеранською громадською організацією.

Андрій Перепадя – амбасадор у Нікопольському районі, проходив службу в 43-му окремому мотопіхотному батальйоні 53-ї окремої мотопіхотної бригади та 108-й окремій бригаді ТрО, зазнав поранення у 2015 році. Зараз очолює відділ ветеранської політики Нікопольської РДА.

Богдан Ільченко – брав участь в АТО й після поранення в липні 2016-го був звільнений у запас. Після мобілізації в лютому 2022-го брав участь у визволенні Сумської, Харківської та Донецької областей, був поранений у боях за Соледар. Зараз – радник начальника ОВА.

Станіслав Ралдугін – захищав Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках, зазнав важких поранень. Очолює КЗ «Ветеранський простір Титани.UA».

Олександр Півторацький – учасник АТО, пройшов Іловайський котел та іловайський «зелений коридор», був поранений і переніс численні операції в Польщі, Литві та Україні. На початку 2022 року приєднався до лав Національної гвардії.

Олексій Мороз – брав участь в АТО, зазнав важких поранень, що призвели до ампутації руки. Зараз працює в Управлінні молоді та спорту й бере участь у спортивних змаганнях.

Ельоор Абдулоєв – у складі 111-ї бригади ТрО виконував завдання на Луганському та Донецькому напрямках, де зазнав мінно-вибухової травми, унаслідок якої йому відірвало стопу. Зараз працює на протезному підприємстві «Без обмежень».

Денис Скалеух – захищав Україну з 2022 року, зазнав важкого поранення, яке призвело до ампутації ноги. Після лікування та протезування займається спортивною реабілітацією та є головою ГО Veteran.Space.

Олексій Войтоніс – став добровольцем напередодні повномасштабного вторгнення РФ. У вересні 2022-го дістав поранення хребта й переніс вісім операцій. Зараз працює у виконкомі селищної ради.

Петро Печерний – як командир відділення пройшов складний бойовий шлях, відзначений медаллю «За військову службу Україні». Очолює відділ у справах ветеранів Самарівської міської ради.

Олександр Лапа – у складі Дніпровської бригади захищав країну на Запорізькому напрямку, унаслідок поранення втратив ногу вище коліна. Після лікування, реабілітації та протезування працює в Дніпровському ТЦК.