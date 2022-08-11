Глава держави обговорив з активною молоддю наближення перемоги та розбудову України

У День молоді Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками молодіжної спільноти України та міжнародних молодіжних організацій.

На заході були присутні представники творчої молоді, молоді науковці, військові та спортсмени. В онлайн-режимі до зустрічі долучилися представники громадських організацій «Українська волонтерська служба», «Будуємо Україну разом», благодійного фонду «СпівДія», Світового конгресу українських молодіжних організацій, ініціативи «Посли європейської молоді», представники Української академії лідерства, молодіжних рад та молодіжних центрів України, активісти національно-патріотичного виховання («Пласт», «Сокіл»), представники ГО «Центр вуличних культур Street culture».

У зустрічі також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Дніпров і народний депутат Олександр Санченко, які є співголовами Ради з молодіжних питань при Президентові, а також співзасновник Благодійного фонду «Вільні-ЮА», заступник співголови Ради з молодіжних питань при Президентові Тарас Тополя.

Володимир Зеленський привітав учасників зустрічі з Днем молоді, який вперше відзначається в Україні в Міжнародний день молоді 12 серпня.

«Ми пишаємося тим, що в нас така активна, прогресивна та патріотична молодь. Це – наше майбутнє», – наголосив Глава держави.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров зауважив, що на зустрічі присутні представники всіх молодіжних спільнот, які працюють в Україні та за її межами, дають відсіч ворогу на фронті, вражають світ своїми досягненнями в науці, культурі, спорті.

Говорячи про участь молоді у волонтерському русі, голова громадської організації «Українська волонтерська служба» Ганна Бондаренко акцентувала на важливості існування спеціальної платформи, завдяки якій всі охочі можуть долучитися до волонтерської діяльності.

Перший заступник президента Світового конгресу українських молодіжних організацій Андрій Якубув закликав державу звернути увагу на молодь з української діаспори: вона сьогодні демонструє надзвичайну активність, тож варто стратегічно посилити цей напрям.

Президент підтримав таке бачення: «Багато молодих людей за кордоном зараз запитують, чим вони можуть допомогти. Вони мають знати, до кого звертатися».

Музикант і громадський діяч Тарас Тополя, який нині є добровольцем Сил територіальної оборони ЗСУ, закликав підтримати ініціативу щодо сприяння держави в реалізації прагнення молоді мати власне житло.

«Багато молодих людей зараз за кордоном, вони мріють повернутися в Україну. З часом це бажання може зникати. Тому дуже хочеться, щоб і держава, і особисто ви, пане Президенте, допомогли молодим людям зробити свій вибір», – сказав він.

Тарас Тополя зазначив, що серед можливих форматів такої підтримки – надання грантової допомоги, створення кооперативів за безпосередньою участю молоді.

Володимир Зеленський наголосив, що питання забезпечення молодих людей доступним житлом залишається вкрай актуальним.

«Ми підтримуємо цю ініціативу. Я впевнений, що все це має вплив на економіку. Номер один – будівництво житла. Друге – щоб люди залишалися, і це теж впливає на міцність держави», – зазначив Президент.

Голова правління ГО «Молодіжна платформа» Захарій Ткачук розповів, що багато молодіжних центрів з креативних просторів сьогодні перетворилися на волонтерські штаби. Із 300 молодіжних центрів залишилося сто, і важливо їх зберегти, а для цього потрібна підтримка керівництва держави.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зі свого боку запропонував залучити представника молоді до роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові й на найближчому засіданні розглянути питання молодіжної політики.

Глава держави закликав підготувати конкретні пропозиції щодо ситуації з молодіжними центрами з урахуванням реалій воєнного часу.

Дворазовий чемпіон Всесвітніх ігор, чемпіон світу та Європи з тайського боксу Олег Приймачов подякував керівництву держави за можливість представляти Україну на найважливіших змаганнях з неолімпійських видів спорту у 2022 році. Зараз він очолює добровольчий батальйон на рідній Полтавщині та тренує бійців.

«Нині спорт дещо відійшов на другий план. Але все-таки хочу наголосити на його важливості у формуванні особистості та майбутнього покоління. І про спорт не треба забувати», – закликав Олег Приймачов.

Завідувач кафедри теорії чисел Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія) Марина Вязовська, яка є другою в історії жінкою – лауреатом найпрестижнішої відзнаки в галузі математики – Медалі Філдса і другим представником України, який здобув цю нагороду, висловила побажання, щоб під час реалізації плану відбудови країни не були забуті наукові проекти.

«Українські науковці, які працюють за кордоном, можуть принести свій досвід. І зараз такий момент, коли всі щиро діляться своїм часом. І кілька груп науковців працюють над дуже конкретними проектами, які можна було б втілити в Україні, коли ми переможемо, а можна розпочати й раніше», – зазначила вона.

Зі свого боку старший офіцер окремого загону спецпризначення Національної гвардії України Дмитро Бучацький наголосив на важливості використання новітніх інформаційних систем в армії.

«Тому прошу звернути увагу на молодих людей, на стартапи, які зараз є в Україні, і націлити їх на військову сферу. Бо перемога – це зараз наша основна мета», – сказав він.

Володимир Зеленський відповів, що держава щодня працює в цьому напрямі, бо технології – це запорука перемоги у війні та наше майбутнє.

«На рівні Міністерства цифрової трансформації поставлене завдання залучати ті чи інші компанії. Багатьох людей знайшли – від стартапів до компаній, які займаються новітніми технологіями. Знайшли велику кількість кіберфахівців, у нас реально є кібервійська», – розповів Президент.

Він зауважив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Україна тримається насамперед завдяки героїзму та самовідданості наших військових, але в перспективі технології мають заміщати людський потенціал, який потрібно берегти.

Фельдшер групи спеціальних дій морської охорони Державної прикордонної служби матрос Вікторія Ткач наголосила на важливості формування в суспільстві поваги до військовослужбовців і військової справи. Для цього необхідно, щоб військова служба не сприймалася як покарання.

«Порушується питання рекрутингу та правильного донесення до молоді інформації про військову службу. Це можуть бути спеціальні рекрутингові центри, які допоможуть молодій людині зрозуміти, що армія – це честь захищати свою країну. Мотивовані люди розбудовують армію та роблять усе, щоб перемогти», – сказала вона.

Володимир Зеленський зазначив, що підтримує ідею щодо мережі рекрутингових центрів і готовий вислухати конкретні пропозиції. Водночас він висловив думку, що виховання громадян, готових захищати свою країну, залежить не тільки від цього.

За його словами, важливу роль відіграє довіра до Збройних Сил, правоохоронних органів та інших служб, а це залежить як від реальних конкретних справ, так і від відповідного інформаційного поля.

Президент виступив за формування єдиної державної політики з виховання патріотичних громадян, які готові захищати Україну.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив державні нагороди дев’ятьом учасникам зустрічі.