Глава держави обговорив з Каєю Каллас оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Це її перший закордонний візит як Високої представниці ЄС.

Глава держави привітав Каю Каллас зі вступом на посаду й наголосив, що Україна робитиме все можливе для здобуття членства у Європейському Союзі.

Основна тема зустрічі – потреби України в посиленні протиповітряної оборони для захисту життів українців.

Володимир Зеленський і Кая Каллас також обговорили питання перемовин про вступ України до ЄС та координацію зусиль для досягнення необхідних у цьому напрямі результатів.