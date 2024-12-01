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Зустріч Глави держави з Президентом Європейської ради та комісарами ЄС
Зустріч Глави держави з Президентом Європейської ради та комісарами ЄС

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Глава держави обговорив з Каєю Каллас оборонну підтримку та євроінтеграцію України

1 грудня 2024 року - 17:07

Глава держави обговорив з Каєю Каллас оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Це її перший закордонний візит як Високої представниці ЄС.

Глава держави привітав Каю Каллас зі вступом на посаду й наголосив, що Україна робитиме все можливе для здобуття членства у Європейському Союзі.

Основна тема зустрічі – потреби України в посиленні протиповітряної оборони для захисту життів українців.

Володимир Зеленський і Кая Каллас також обговорили питання перемовин про вступ України до ЄС та координацію зусиль для досягнення необхідних у цьому напрямі результатів.

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Зустріч Глави держави з Президентом Європейської ради та комісарами ЄС

1 грудня 2024 року - 16:02
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