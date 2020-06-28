Глава держави обговорив законопроект про водний транспорт з представниками бізнесу

Під час робочої поїздки на Миколаївщину Президент України Володимир Зеленський зустрівся з підприємцями з морегосподарської та суднобудівної галузі, щоб обговорити проект закону «Про внутрішній водний транспорт». Він наголосив, що всі поправки й зауваження мають обговорюватися з представниками бізнесу, який працює в цій галузі, та профільним міністерством.

«До обговорення має бути залучено адміністрації трьох областей: Одеської, Херсонської, Миколаївської. Також – представники бізнесу цього напрямку й обов'язково віце-прем'єр з промисловості та галузевий міністр. Адже цей законопроект має бути погоджено з усіма сторонами», – сказав Глава держави під час зустрічі.

Володимир Зеленський розповів, що цікавився у голови профільного комітету парламенту, чому цей законопроект досі не ухвалено, і з'ясував, що «бізнесу не дуже подобається формат його підготовки до другого читання».

«Люди не згодні з якимись нормами. Може, там є норми, де це (незгода. – Ред.) логічно?» – зауважив він.

Питання необхідності обговорення законопроекту під час зустрічі порушив генеральний директор ТОВ «Нібулон» Олексій Вадатурський.

«Давайте домовимося: до кінця серпня ми проведемо таку зустріч усіх, хто залучений до цього законопроекту, де все це буде проговорено», – резюмував Глава держави.

Законопроект «Про внутрішній водний транспорт» був ухвалений у першому читанні у квітні 2020 року. Документ встановлює організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту, унормовує розбудову цієї галузі. Його ухвалення забезпечить уніфікацію термінології в галузі водного транспорту та виключення колізій у відповідній сфері законодавства. Серед цілей законопроекту також – сприяння розвитку берегової інфраструктури, покращення стану річкового господарства, сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту.

Розвиток внутрішнього водного транспорту дасть змогу розвантажити основні дороги та частково – залізницю. Також це здешевить логістику для аграрних виробників, що здійснюють транспортування продукції в порти.

Продовження роботи над законопроектом у Верховній Раді заплановано на осінь цього року.