Глава держави обговорив зі спікером Палати представників США необхідність ухвалення рішення про допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Глава держави подякував співрозмовнику та обом партіям Конгресу, а також усьому американському народові та Президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену за життєво важливу підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський поінформував Майка Джонсона про поточну ситуацію на фронті та значне посилення російського повітряного терору. Росія завдає масованих ударів по українських об’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі, внаслідок чого, зокрема, виведена з ладу найбільша ГЕС країни. Лише за минулий тиждень міста й громади України зазнали 190 ударів ракетами, 140 – «шахедами» та 700 – КАБами, повідомив Президент.

«У цій ситуації швидке схвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне, щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання», – зазначив Глава держави.

Сторони також обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, із яких Росія отримує фінансування для продовження своєї війни. Окремо співрозмовники приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України.

«В цьому питанні ми також розраховуємо на лідерство Конгресу США», – зауважив Володимир Зеленський.