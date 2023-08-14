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Глава держави оглянув передове хірургічне відділення на Запоріжжі, де надають медичну допомогу українським захисникам

15 серпня 2023 року - 17:06

Глава держави оглянув передове хірургічне відділення на Запоріжжі, де надають медичну допомогу українським захисникам

У межах робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передове хірургічне відділення, де надають медичну допомогу бійцям у межах відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

У закладі проводять первинні хірургічні втручання, реанімаційні та стабілізаційні заходи. Щодня через нього проходить до 200 поранених.

Глава держави оглянув палати й обладнання, поспілкувався з персоналом закладу та бойовими медиками.

«Дякую вам за службу, дякую за те, що захищаєте Україну на такому важливому Південному напрямку, бережете життя наших хлопців. І себе бережіть обов’язково», – сказав він, звертаючись до бойових медиків.

Володимир Зеленський вручив медичним працівникам, а також пораненому захисникові державні нагороди.

Під час спілкування з Президентом персонал передового хірургічного відділення розповів, що серед його завдань – евакуація поранених із поля бою. Главі держави також розповіли про потребу в броньованих евакуаційних машинах високої прохідності.

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