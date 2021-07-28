Глава держави оглянув спорудження Обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську та ознайомився з реалізацією проектів «Великого будівництва» на Донеччині

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з початковим етапом будівництва сучасної Обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську.

Як розповів Главі держави очільник Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, після отримання офіційного дозволу на будівництво на об'єкті розпочалися роботи.

Цей медичний заклад не лише підвищить рівень охорони здоров’я в Донецькій області, а й забезпечить якісною високоспеціалізованою медичною допомогою мешканців прилеглих територій Луганщини та Харківщини. Лікарня буде розрахована на надання меддопомоги 2,5 млн мешканців Східного регіону України.

Президент Володимир Зеленський відзначив масштабність цього проекту й наголосив на важливості появи на сході України такого надсучасного медичного центру.

Проектом заплановано створення в лікарні потужного консультативно-діагностичного підрозділу, оснащеного високоточним медичним обладнанням, із впровадженням методів експрес-діагностики найбільш поширених хвороб, і розрахованого на 600 відвідувань за зміну. Стаціонарну допомогу планують надавати в умовах 19 відділень із загальним фондом 600 ліжок.

У структурі лікарні передбачене функціонування унікальних високоспеціалізованих відділень. Більшість видів медичної допомоги, які планують надавати тут, взагалі не надаються на території Донецької та Луганської областей або потребують значного розширення. Це стосується кардіохірургії (зокрема дитячої), судинної хірургії, гематології, проктології, торакальної хірургії, урології, політравми тощо. На базі стаціонарних відділень буде розміщено клінічні кафедри Донецького національного медичного університету.

Друга черга будівництва передбачає створення медичного містечка з житловим будинком на 50 квартир підвищеної комфортності для медперсоналу, гуртожитку для студентів медичного університету та медичних працівників на 100 місць, а також готелю на 100 місць для відвідувачів і пацієнтів, які проходять амбулаторне лікування.

Голова Донецької ОДА також розповів Володимиру Зеленському про стан реалізації Національної програми «Велике будівництво» в регіоні, зокрема в частині ремонту й будівництва доріг, об'єктів соціальної інфраструктури.

Глава держави закликав не зменшувати темпів відновлення автошляхів на Донеччині.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що Донецька область – перша за кількістю проектів «Великого будівництва». Всього в регіоні споруджують 54 об’єкти. Зокрема, 10 шкіл, 5 дитячих садочків, 2 стадіони, ЦНАП, Міський палац культури «Концертна зала міста Маріуполя», ремонтують 4 лікарні. 42 об'єкти будуть завершені у 2021 році.

Крім того, в області вже готові 10 відділень у кожній опорній лікарні та 5 сільських амбулаторій.