Глава держави ознайомився з поточною ситуацією на Дніпропетровщині в умовах воєнного стану

У Дніпрі Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань оперативної обстановки на Дніпропетровщині.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що ситуація в регіоні контрольована.

«На нашій території немає бойових дій, але ми постійно відчуваємо війну», – зауважив він.

Російські війська завдали по області майже 400 ударів, половина з яких – ракетні, навмисно цілячи по цивільній інфраструктурі, підприємствах, складах із зерном. Найбільше від обстрілів постраждав Криворізький район.

Володимиру Зеленському доповіли, що внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 313 житлових будинків, розбито 25 шкіл, садочків і центрів позашкільної освіти, вісім лікарень.

Начальник Дніпропетровської ОВА поінформував Президента про допомогу Збройним Силам України. З обласного бюджету на це було виділено майже 111 мільйонів гривень. Регіон також прийняв багато поранених – військових і цивільних – і надає їм усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, Дніпропетровщина прихистила понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вони отримують необхідну гуманітарну допомогу та соціальні виплати.

Володимир Зеленський зазначив, що під час війни область стала справжнім гуманітарним хабом. Зокрема, відправлено майже 1,5 млн продуктових наборів у шість областей, що страждають від російської агресії.

У межах робочої поїздки Глава держави ознайомився з роботою логістичного центру з комплектування наборів гуманітарної допомоги й побачив, як налагоджене функціонування цього важливого пункту.