Глава держави ознайомився з реконструкцією аеропорту «Херсон» та отримав у подарунок кримськотатарський прапор

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції Міжнародного аеропорту «Херсон».

Главі держави доповіли, що 2019 року розпочався інвестиційний проект для забезпечення посадки повітряних суден у вечірній і нічний час, а також у складних метеорологічних умовах. На це передбачено понад 46 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку та понад 5 млн грн – з обласного бюджету. Реалізацію проекту вже профінансовано на понад 11 млн грн. Відкриття оновленої світлосигнальної системи аеропорту планується до вересня цього року.

Крім того, наразі триває реалізація обласної програми розвитку летовища на 2018-2020 роки. Проведено поточний ремонт злітно-посадкової смуги, забезпечено підготовку та навчання працівників для відкриття авіарейсу Херсон – Краків, для покращення якості обслуговування пасажирів придбали додатковий інвентар. Також Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ухвалило рішення про оновлення у 2020 році систем посадки на летовищі.

Все це дозволить аеропорту отримати першу категорію посадки повітряних суден за міжнародними стандартами ІКАО.

«Аеропорт є стратегічним. На півдні це – один з дуже важливих хабів, і я хотів би, щоб це стало хабом для перельотів з Миколаївської, Херсонської областей… Навіть із Запоріжжя до нас приїжджають, бо Ryanair запустив дуже популярні рейси», – сказав голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

Водночас залишається питання щодо реконструкції злітно-посадкової смуги, оновлення парку авіаційного транспорту.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, загальна вартість повного відновлення злітно-посадкової смуги – 1,2-1,5 млрд грн, на цей рік було закладено 910 млн грн. Проте з підтримкою Президента сума фінансування може бути збільшена вже цьогоріч.

Володимир Зеленський закликав не гаяти часу й підготувати пріоритетний план реконструкції аеропортів.

«Щоб нам говорити з Прем’єром про скорочення термінів і збільшення коштів, треба чіткий план по всіх аеропортах. Подивитися технічні документи та побачити, які аеропорти ми можемо дуже швидко запустити. Нам потрібна черга пріоритетів», – пояснив Глава держави.

Він зауважив, що аеропорт «Херсон» – це дуже важливий пріоритет через кримчан, які ним користуються.

На летовищі Володимира Зеленського зустрів колишній політв’язень Едем Бекіров, якого з 2018 року незаконно утримували в окупованому Криму і який у вересні 2019 року повернувся на материкову частину України в межах українсько-російського взаємного звільнення утримуваних осіб.

Едем Бекіров подарував Президенту кримськотатарський прапор.

«Цей прапор я хочу передати вам від усього (кримськотатарського. – Ред.) народу, щоб уже найближчим часом ви його підняли в Криму», – сказав він.

Глава держави подякував Едему Бекірову та пообіцяв зберегти цей прапор.

«Ми всіх повернемо: і Крим повернемо, і людей. Ми в це віримо», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День кримськотатарського прапора. Прапор був затверджений у 1917 році, а саме свято почало відзначатися з 2010 року та було закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу.