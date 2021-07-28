Глава держави підписав указ про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду за квотою Президента України

Починається нова історія Конституційного Суду України – Президент Володимир Зеленський, розуміючи нагальну необхідність кардинальних змін у роботі судової системи України, визначає це питання як один з пріоритетів діяльності та приділяє йому особливу увагу. Серед першочергових та основоположних ланок у цьому є зміна принципів формування Конституційного Суду України.

Саме тому Глава держави підписав Указ № 365/2021 «Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України», яким затверджене Положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає Президент, а також персональний склад конкурсної комісії.

Вперше за час діяльності Конституційного Суду кандидатури на посаду судді за квотою Глави держави обиратимуться у прозорому конкурсному процесі та без жодного політичного впливу. Це гарантує, що для Конституційного Суду починається нова історія роботи, яка буде взірцем для судової системи та базуватиметься на принципах правової визначеності, політичної неупередженості, прозорості та системності.

«Розпочавши прозорий добір суддів Конституційного Суду на відкритому конкурсі з фаховою й незалежною конкурсною комісією, створюємо основу, щоб просто не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному чи корумпованому режимі або таких, що викликають недовіру», – зазначив Володимир Зеленський.

Конкурсна комісія має розмістити на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента оголошення про проведення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду щодо осіб, яких призначає Глава держави, а також забезпечити проведення на конкурсних засадах добору кандидатур.

Щодо персонального складу конкурсної комісії з семи членів, то слід зазначити, що троє з них є відомими та поважними міжнародними експертами, а ще четверо – провідними національними правниками України з визнаним рівнем компетентності.

«Поєднання міжнародних та національних фахівців у складі комісії забезпечить максимальну довіру до процедури відбору та гарантує, що всі учасники конкурсу отримають рівні умови», – наголосив Президент.

До складу конкурсної комісії увійшли:

- Мірослав Вижиковський, доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Республіки Польща (2001-2010), член Panel 255 – дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій ЄС;

- Дмитро Кухнюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- Дмитро Лук’янов, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

- Олександр Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;

- Спиридон Флагоітіс, професор, директор Європейської організації публічного права;

- Богдан Футей, доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки;

- Артем Янчук, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.