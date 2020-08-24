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Глава держави підписав закон про ратифікацію меморандуму та угоди з ЄС, які дозволять Україні отримати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

14 вересня 2020 року - 14:57

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1,2 млрд євро № 825-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 серпня 2020 року.

Реалізація положень меморандуму та зазначеної угоди дозволить залучити додатковий кредитний ресурс Євросоюзу, який буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ у нашій державі. Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен.

Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги. Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу.

Зазначені Меморандум та Кредитну угоду Україна та ЄС уклали 23 липня поточного року у Брюсселі. Підписанню документів передувало ухвалення Європейською радою рішення про виділення «виняткової» макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом 3 млрд євро, у межах якого Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. 

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