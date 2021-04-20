Глава держави підписав закон про відновлення виплати лікарняних

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності» № 1380-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня поточного року.

Документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України у період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).

Через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Закон, що його підписав Президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги.

Документ набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» – 30 червня 2021 року.