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Глава держави підписав закон щодо компенсацій за затримку виплат відшкодування

23 лютого 2021 року - 16:44

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» № 1214-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

Документ встановлює вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам має нараховуватися компенсація. Зокрема, до пенсій, соціальних виплат, стипендій та зарплат додано такі види доходів, як сума індексації грошових доходів громадян; суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; кошти, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

Також уточнено положення Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» стосовно джерел виплати компенсації у зв’язку зі створенням Фонду соціального страхування України.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

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