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Глава держави підписав закон щодо оформлення іноземцям біометричних українських віз

23 березня 2021 року - 18:10

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз» № 1328-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 4 березня 2021 року.

Документ має на меті удосконалення візових процедур та запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

Зокрема, згідно із законом, іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати в установленому Кабінетом Міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством.

Неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності.

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