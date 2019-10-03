Глава держави підписав закон щодо удосконалення нормування у будівництві

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» № 156-ІХ, ухвалений Верховною Радою 3 жовтня 2019 року.

Документ розроблений з метою удосконалення нормування у будівництві, створення умов для запровадження інноваційних і прогресивних будівельних технологій, а також поліпшення інвестиційного клімату й пожвавлення ділової активності у будівництві.

Попередні будівельні норми здебільшого мали розпорядчий характер і були надто зарегульованими, не дозволяючи прозоро та швидко впроваджувати нові технології та матеріали.

Закон передбачає три методи нормування у будівництві – параметричний, розпорядчий і цільовий.

Розпорядчий метод нормування не надає альтернативи та полягає в поелементному описі будівельного об'єкта, відповідно до якого пропонуються рішення, конструкції, матеріали, робочі характеристики тощо. На цьому методі засновані радянські Державні будівельні норми (ДБН).

Параметричний метод – спосіб встановлення вимог, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності та якості об’єкта нормування у будівництві. Параметричний метод набув поширення в економічно розвинених державах (країни ЄС, США, Канада, Японія тощо).

Цільовий метод є перехідним і включає елементи розпорядчого та параметричного методів.

Вибір методу нормування здійснюється з огляду на особливості об’єкта. Водночас перевага надається параметричному та цільовому методам.

Реалізація норм цього закону сприятиме спрощенню процесу розробки, затвердження та застосування будівельних норм, лібералізації будівельної галузі, а також поліпшенню цінової кон’юнктури на ринку нерухомості.