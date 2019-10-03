Глава держави підписав закон щодо забезпечення ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції



Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» № 140-ІХ, ухвалений Верховною Радою 2 жовтня 2019 року.

Закон вносить зміни до низки законодавчих актів України, що мають сприяти зниженню рівня корупції та підвищенню суспільної довіри до антикорупційних органів шляхом вдосконалення інституційного механізму запобігання корупції.

Зокрема, документ змінює структуру управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу, посилює спроможність та гарантії незалежності НАЗК.

Також створюється належна законодавча основа для функціонування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в органах влади, виправлення окремих недоліків регулювання, що містяться в Законі України «Про запобігання корупції», зокрема в частині вимог фінансового контролю, та інших законодавчих актах.

Так, форма урядування Національного агентства з питань запобігання корупції змінюється з колегіальної на одноосібну. Голову Нацагентства призначатиме на посаду Кабінет Міністрів України відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору.

З метою якнайшвидшого призначення керівництва Національного агентства в порядку, визначеному законом, та початку роботи агентства з новою формою урядування Кабміну доручається у двомісячний термін з дня набрання чинності цим законом забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції у визначеному порядку. При цьому повноваження членів, керівника апарату, заступників керівника апарату Національного агентства припиняються достроково з дня набрання чинності законом.

Також змінюється порядок формування конкурсної комісії з відбору голови Нацагентства, забезпечується участь представників міжнародних організацій у її роботі. До складу конкурсної комісії не можуть входити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що має підвищити суспільну довіру до результатів конкурсного відбору.

У законі також закріплюються повноваження голови Нацагентства.

Крім того, документ забезпечує належний доступ Національного агентства до реєстрів та баз даних, адміністраторами (держателями) яких є державні органи, зокрема до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, а також доступ до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів.

Встановлюється, що Національне агентство має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, зокрема після внесення плати за отримання відповідної інформації, якщо така плата вимагається для доступу до інформації.

Згідно із законом, за Національним агентством закріплюється право складати протоколи про відповідні правопорушення, якщо вони були вчинені службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Також документом посилюються механізми підзвітності Національного агентства.