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Глава держави підписав закон щодо закладів професійної освіти зі специфічними умовами навчання, зокрема таких, що готують фахівців для Нацполіції

9 грудня 2020 року - 20:32

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної освіти) зі специфічними умовами навчання» № 990-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Документ урегульовує організацію професійної підготовки фахівців для потреб Національної поліції, зокрема патрульної поліції.

Згідно із Законом «Про Національну поліцію України», професійне навчання поліцейських здійснюється не на базі закладів освіти, а на базі установ забезпечення. Хоча фактично ці заклади надають професійно-технічну освіту, адже мають ліцензії на підготовку за професією поліцейського та видають дипломи кваліфікованого робітника. Закон, що його підписав Президент, усуває цю суперечність.

Зокрема, документ закріплює визначення закладу професійної (професійно-технічної освіти) зі специфічними умовами навчання, регламентує організацію освітнього процесу в такому закладі освіти, правовий статус здобувачів професійної освіти зі специфічними умовами навчання, педагогічних працівників таких закладів, встановлює гарантії їхньої діяльності.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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