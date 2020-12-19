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Глава держави підписав закон, який сприятиме стабілізації ринку кормів в Україні

23 грудня 2020 року - 22:44

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» з метою стабілізації ринку кормів» № 1033-ІХ.

Згідно з документом, протягом чотирьох років дозволяється ввезення в Україну та введення в обіг кормових добавок без їхньої державної реєстрації в Україні, якщо вони дозволені в ЄС і призначені для виробництва кормів для непродуктивних тварин.

Дозвіл поширюється й на фасовані корми, виготовлені з використанням кормових добавок, зареєстрованих у Євросоюзі, якщо такі корми походять з потужностей, розташованих або в Україні, або в державах – членах ЄС, чи мають дозвіл на ввезення до ЄС.

Також протягом чотирьох років з дня набрання чинності законом дозволяються виробництво, ввезення чи пересилання на митну територію України, обіг і використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», за умови наявності дійсних реєстраційних посвідчень, виданих на відповідні готові корми, премікси або кормові добавки.

Цей закон дасть змогу вирішити проблему зі скороченням пропозиції на ринку кормів, яке виникло через неповноцінну роботу системи державної реєстрації кормових добавок, і, як наслідок – уникнути значних економічних втрат для суб’єктів господарювання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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