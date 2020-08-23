Глава держави повідомив, що підпише указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин

У День Державного прапора України Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті ІІІ Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна».

Глава держави зауважив, що період пандемії вкотре показав, що ветеранська та волонтерська спільноти завжди готові першими стати на допомогу й захист країни – «хоч від агресора, хоч від коронавірусу».

За словами Президента, попри те що рік, який минув з попередньої зустрічі, був непростим, налагодилася реальна взаємодія між Офісом Президента, парламентом та Міністерством у справах ветеранів, завдяки чому вдалося ухвалити закон про надання добровольцям статусу учасників бойових дій і зберегти фінансування основних бюджетних програм Мінветеранів.

«Я часто зустрічався з родинами загиблих наших героїв, воїнів. Їхні батьки та рідні абсолютно правильно казали: героями є всі – всі, хто захищає Україну, всі, хто загинув за Україну. Немає різниці – це 2014 рік чи 2019-й. Чому ж тоді існує така несправедливість у виплатах? Це питання вирішено, і з 1 серпня родини загиблих військових отримують адресну допомогу до пенсії», – повідомив Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив важливість надання громадянства іноземним добровольцям, які воювали за Україну, чого не було раніше.

«Я дійсно вважаю, що люди, які пішли захищати нашу державу, повинні отримувати український паспорт без питань. І це для нас честь», – сказав він.

Глава держави також акцентував увагу на тому, що, незважаючи на епідемію коронавірусу та обмежувальні заходи, які пов'язані з її стримуванням, владі вдалося зберегти фінансування сфери національної безпеки та оборони.

«Ми не зрізали з армії жодної копійки», – наголосив Президент.

Проте, за його словами, попереду дуже багато роботи. Зокрема, необхідно покращувати лікування та реабілітацію учасників бойових дій.

«Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що загалом робота в цьому напрямі – це не питання однієї визначної дати, вона має здійснюватися постійно, системно та послідовно, поза будь-яким політичним контекстом.