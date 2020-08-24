Глава держави прибув з робочою поїздкою в Житомирську область

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Житомирщині.

Глава держави ознайомиться з результатами реалізації реформи децентралізації в Україні на прикладі Високівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та візьме участь у презентації проекту Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року.

Також Президент перевірить перебіг реалізації в області Національної програми «Велике будівництво».

Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками сфери культури.