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Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

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Глава держави прибув з робочою поїздкою в Житомирську область

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Робоча поїздка Президента до Сумської області
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Глава держави прибув з робочою поїздкою в Житомирську область

8 вересня 2020 року - 14:45

Глава держави прибув з робочою поїздкою в Житомирську область

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Житомирщині.

Глава держави ознайомиться з результатами реалізації реформи децентралізації в Україні на прикладі Високівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та візьме участь у презентації проекту Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року.

Також Президент перевірить перебіг реалізації в області Національної програми «Велике будівництво».

Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками сфери культури.

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