Глава держави прийняв вірчі грамоти у послів Киргизстану, Румунії, Бельгії та Іспанії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Киргизької Республіки Ідриса Кадиркулова, Посла Румунії Александру Віктора Мікули, Посла Королівства Бельгія Петера Ван де Вельде та Посла Королівства Іспанія Рікардо Лопеса-Аранди Хагу, які розпочинають дипломатичну місію в нашій країні.

Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

Під час розмови з Послом Киргизстану Ідрисом Кадиркуловим Президент України висловив сподівання щодо рішучішої позиції Киргизької Республіки на підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Володимир Зеленський відзначив важливість відновлення повноформатної взаємовигідної співпраці України та Киргизстану й активізації політичного діалогу високого рівня.

«Запрошуємо іноземних партнерів в Україну. Сьогодні всі бачать, як ми стоїмо на полі бою. При цьому ми гарантуємо безпеку», – сказав Глава держави.

Вітаючи Посла Румунії Александру Віктора Мікулу з початком дипломатичної місії, Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб у цей складний час у нашій державі працювали представництва дружніх країн.

«Для нас вкрай важливо, щоб посольства стратегічних партнерів, друзів, дружніх сусідніх держав були відкриті та працювали на повну, 24/7 заради наших двосторонніх відносин, заради підтримки нашої держави, особливо в час війни за нашу землю проти російської окупації. Скажу відверто: я радий, що серед цих друзів – Румунія», – зауважив він.

Глава держави подякував Президенту, уряду та громадянам Румунії за широку підтримку нашої країни з початку повномасштабної російської агресії.

«Румунія повністю підтримала нас конкретними діями, а не на словах, підтримала Україну, особливо наших вимушено переміщених осіб, які виїхали. Я вдячний за це румунським родинам, які надали прихисток нашим людям, насамперед матерям із дітьми. Ми цього не забудемо», – сказав Володимир Зеленський.

Під час спілкування з Послом Петером Ван де Вельде Президент подякував народові, керівництву та, зокрема, Прем'єр-міністру Бельгії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Він висловив сподівання, що Бельгія разом з іншими європейськими партнерами активно долучиться до відбудови України.

Вітаючи посла Королівства Іспанія Рікардо Лопеса-Аранду Хагу, Глава держави подякував уряду цієї країни за надання гуманітарної та оборонної допомоги, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський високо оцінив підтримку Іспанією другого саміту Кримської платформи та відзначив важливість участі в ньому Прем'єр-міністра Педро Санчеса.