Глава держави присвоїв звання Героїв України членам екіпажу літака, які загинули внаслідок авіакатастрофи біля Тегерана

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752 АТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана.

Відповідний указ № 600/2020 Глава держави підписав 29 грудня.

За героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку, звання Героя України посмертно присвоєне командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна – пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.