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Глава держави привітав рятувальників з професійним святом: Вся Україна побачила вашу відвагу

17 вересня 2020 року - 21:38

Глава держави привітав рятувальників з професійним святом: Вся Україна побачила вашу відвагу

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Львівщину привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з професійним святом – Днем рятівника.

Глава держави наголосив, що рятувальники роблять велику справу – будь-якої хвилини готові прийти на допомогу та захистити людей від лиха.

«Цьогоріч уся Україна побачила відвагу та самовіддачу воїнів Служби порятунку: під час пожеж у Чорнобильській зоні, Луганській, Житомирській та Харківській областях, під час страшного паводка в Західній Україні. Ви показали свої найкращі якості та вберегли країну від великої біди. Ми безмежно пишаємося вами та дякуємо за службу», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також відзначив небайдужість звичайних громадян – тих, які, не роздумуючи, кинулися на допомогу іншим. Вони стали героями за покликом серця, не шукаючи слави.

«Це десять сміливців, що вберегли життя чотирнадцятьом людям. Ви стали для них фактично янголами-охоронцями. Сьогодні ви приєднуєтесь до великої команди українських супергероїв та отримуєте звання «Герой-рятувальник року», – наголосив Глава держави.

«Але я впевнений, що не менш цінною від будь-якого звання є вдячність людей, яких ви врятували, та вдячність їхніх рідних і близьких. Вона буде з вами назавжди», – додав він.

Президент відзначив мужність, жертовність і готовність рятувальників прийти на допомогу ціною власного життя. Він побажав їм міцного здоров’я та добробуту.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди Дня рятівника Володимир Зеленський відзначив високими державними нагородами працівників ДСНС України та служби цивільного захисту.

Також Глава держави вручив відзнаки 10 лауреатам Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Відзнака присуджується громадянам, які проявили мужність і героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожежі, аварії, надзвичайної ситуації чи стихійного лиха, та урочисто вручається в День рятівника.

Увечері Володимир Зеленський поставив лампадку до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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Робоча поїздка Президента України до Львівської області

17 вересня 2020 року - 12:09
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