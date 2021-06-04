Глава держави призначив головою Сумської ОДА Дмитра Живицького

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 273/2021 про призначення Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації.

Володимир Зеленський зустрівся з Дмитром Живицьким у Офісі Глави держави та вручив йому службове посвідчення.

«Ви дуже добре знаєте Сумщину, адже це ваша рідна область. Також у вас – гарна обізнаність у проблемах, які існують у сфері дорожнього господарства регіонів. Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області та покращення якості життя сумчан», – сказав Президент під час зустрічі з новопризначеним очільником Сумської ОДА.

Дмитро Живицький народився 1982 року в Сумах. У 2004-му закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а у 2019 році – Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «публічне управління та адміністрування».

Працював у органах місцевої та державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021-го був заступником міністра інфраструктури України.