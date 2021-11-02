Глава держави призначив президентські стипендії дітям з інвалідністю, які досягли високих результатів у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхнім тренерам

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 566/2021 «Про призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів».

Метою документа є відзначення дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях у 2020-2021 роках, та їхніх тренерів, розв'язання питань їхнього соціального захисту, підтримка та покращення матеріального становища. Це сприятиме розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху, а також популяризації спорту серед людей з інвалідністю в Україні.

Указом призначено 89 стипендій дітям-спортсменам (у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку) та 43 стипендії тренерам, які безпосередньо забезпечували їхню підготовку (у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб).