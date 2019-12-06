Глава держави про найбільше в історії України звільнення утримуваних осіб: Це – велика перемога

Президент Володимир Зеленський назвав великим досягненням звільнення українців з полону та їхнє повернення на підконтрольну Україні територію, до рідних і близьких.

«Я хочу привітати всіх українців. Я не знаю, як це назвати. Велика перемога. Найголовніше – люди вдома», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ після того, як літак зі звільненими 76 українцями приземлився в аеропорту «Бориспіль».

29 грудня було звільнено 81 особу. 76 з них повернулися в Україну, а п’ятеро залишилися на тимчасово окупованих територіях зі своїми сім’ями.

Президент зауважив: якщо ці люди висловлять бажання переїхати на підконтрольну Україні територію, їм буде надано таку можливість.

За словами Глави держави, сьогоднішнє звільнення – це виконання першої частини домовленостей, які були досягнуті під час саміту у Нормандському форматі в Парижі.

«Я хочу подякувати всім лідерам «Нормандської четвірки». Все, про що домовлялися в цьому питанні, виконано», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський також висловив вдячність усім, хто долучився до того, щоб найбільше в історії України звільнення відбулося, і працював для цього 24 години сім днів на тиждень.

«Найголовніше – люди вдома. Як ми говорили, так і зробили – до Нового року. Тому зустрічатимуть Новий рік у сім’ях, вдома, з батьками, з дітьми. Це чудово», – резюмував Президент.