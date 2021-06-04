Глава держави про результати зустрічі з канцлером Німеччини: Партнери України розуміють, що «Північний потік – 2» – це не суто економічний проект

Президент України Володимир Зеленський під час більш ніж чотиригодинної зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні обговорив питання безпеки в Україні та Європі, зокрема мирне врегулювання на Донбасі та ризики від реалізації «Північного потоку – 2». Про це Глава держави розповів у інтерв’ю журналістам в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

Президент відзначив, що задоволений зустріччю з Ангелою Меркель.

«Радий, що нам вдалося після зустрічі мати спільне розуміння, що я приїхав з вирішенням безпекових питань. Кожне питання, починаючи з Донбасу й закінчуючи питанням «Північного потоку – 2», – все це є частиною збереження безпеки в Європі, і для нас перш за все це безпека в Україні», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що є різні погляди щодо реалізації «Північного потоку – 2», але Україна змогла навести Німеччині багато аргументів щодо ризиків, які містить у собі цей проект.

Володимир Зеленський нагадав, що незабаром відбудеться зустріч Ангели Меркель та Президента США Джо Байдена.

«Там буде обговорюватись, що принесе «Північний потік – 2» Європі та окремо Україні. Як гарантувати енергетичну безпеку для громадян України, щоб ми не втрачали від цього «потоку», якщо він добудується і введеться в експлуатацію», – зазначив він.

За словами Президента, дуже важливо, що у партнерів України є розуміння, що «Північний потік – 2» – це не суто економічний проект.

«Для нас це не просто слова «енергетична безпека». По-перше, ми отримуємо за транзит два мільярди доларів щороку. Великі гроші», – зазначив Глава держави й додав, що ці кошти спрямовуються, зокрема, на підтримку армії, на забезпечення енергоефективності України – зменшення використання газу, покращення енергетичної інфраструктури тощо.

На думку Президента, щоб перейти на відновлювану енергетику, необхідно приблизно 10-15 років.

«Ми повинні бути впевнені, що у нас буде нормальне газопостачання. Ці гарантії нам потрібні», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, важливим є питання газопостачання на окуповані території.

Глава держави зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для проведення наступної зустрічі лідерів країн Нормандського формату, але вона затягується через позицію Росії.

«Всі бачать, що Нормандську зустріч сьогодні віддаляє. Бо кластери щодо практичного втілення в життя Мінського процесу, що напрацьовані німецькою стороною, погоджені Францією, і ми в принципі «за» – вони передані російській стороні. І всі бачать, що відтерміновується Нормандська зустріч через позицію Російської Федерації», – пояснив Президент.