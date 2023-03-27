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Глава держави провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та облаштування й охорони державного кордону на Сумщині

28 березня 2023 року - 16:44

Глава держави провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та облаштування й охорони державного кордону на Сумщині

У Сумах під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів з питань облаштування та охорони державного кордону й безпекової ситуації в Сумській області.

Командувач оперативно-тактичного угруповання «Суми» Василь Осипчук і командувач оперативного угруповання військ «Чернігів» Дмитро Красильников поінформували Главу держави про актуальну ситуацію в Сумській області в операційних зонах відповідних угруповань.

За словами Василя Осипчука, оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Суми» стабільна та контрольована.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи щодо посилення захисту українсько-російської ділянки державного кордону.

Президент також заслухав інформацію від т. в. о. начальника Сумської обласної військової адміністрації Тараса Савченка про заходи з улаштування фортифікаційних та оборонних споруд на ділянці державного кордону та інших оборонних рубежах Сумщини.

Окрему увагу було приділено питанню забезпечення захисту цивільного населення у прикордонні Сумської області.

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Робоча поїздка Глави держави на Сумщину

28 березня 2023 року - 14:24
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