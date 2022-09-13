Глава держави провів нараду щодо енергетичної безпеки Харківщини

﻿Під час робочої поїздки у Харківську область Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо питань енергетичної безпеки регіону.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував Президента, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.

За словами Олега Синєгубова, в регіоні проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв’язок та роботу медичних установ.

Президент наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

«Деокупація триває, тому треба підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть», – сказав Володимир Зеленський.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді в режимі відеоконференції, зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.

З огляду на це Президент закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників ДСНС задля пришвидшення процесу відновлення.

Під час наради також було зосереджено увагу на питанні функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні, в умовах війни, необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Крім того, Глава держави ознайомився з перебігом відновлення житлового будинку у Харкові, який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Там триває ремонт покрівлі, перекриттів і балконів, встановлюють вікна.

Володимир Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову та орден «За мужність» ІІ ступеня міському голові Харкова Ігорю Терехову.

Олег Синєгубов та Ігор Терехов були нагороджені згідно з указом Президента від 6 березня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників.