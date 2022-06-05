Глава держави провів нараду щодо поточної ситуації в Запорізькій області

Під час робочої поїздки на Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Глава держави заслухав інформацію від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, а також військового командування та керівництва управління Національної поліції в області.

Олександр Старух доповів Президентові, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

«Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя», – сказав начальник ОВА.

Президент доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.

«Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці», – зазначив Володимир Зеленський.