Глава держави провів нараду з членами уряду України

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з членами Кабінету Міністрів щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади. У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави.

Серед найактуальніших питань, які обговорювалися, – ситуація з постачанням пального в Україну, контроль цін та наявність його на АЗС на тлі зростання споживання, пожвавлення економіки й підготовка аграріїв до кампанії зі збору врожаю.

Урядовці доповіли Президентові про кроки, які здійснюються для задоволення попиту на пальне та створення запасів.

Крім того, Володимира Зеленського поінформували про те, що зроблено та що заплановано зробити стосовно обліку зруйнованого майна з метою залучення коштів донорів та конфіскованих активів Російської Федерації, а також про дані щодо заморожених коштів РФ в усіх країнах світу.

Окрему увагу було приділено підготовці програми повернення до України тимчасово переміщених громадян, зокрема створенню для них робочих місць. Було наголошено, що держава має невідкладно повертати своїх громадян.

На нараді йшлося також про організацію роботи влади щодо тимчасово окупованих територій України.

Серед важливих питань зустрічі Президента з урядовцями було й завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії, а також перспективи й пропозиції стосовно організації навчального процесу в країні з 1 вересня.