Глава держави провів переговори з Президентом Індонезії, який відвідує Київ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Республіки Індонезія Джоко Відодо, який перебуває в нашій державі з візитом.

Володимир Зеленський подякував Джоко Відодо за приїзд в Україну й зауважив, що це – перший в історії дипломатичних відносин візит Президента Індонезії в нашу країну.

«І це, до речі, перший візит лідера азійської держави до Києва від початку повномасштабної російської війни. Ми це справді цінуємо й дякуємо вам», – сказав Глава держави, звертаючись до індонезійського колеги під час спільної заяви для представників ЗМІ за підсумками перемовин.

Президент України наголосив на важливості ролі Індонезії та особистого авторитету Джоко Відодо на міжнародній арені.

«Ви зараз представляєте у Києві і «Групу двадцяти», у якій Індонезія нині головує, і одне з найпотужніших об’єднань світу – АСЕАН, у якому ваша держава головуватиме наступного року», – зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, сьогоднішні переговори з Президентом Індонезії стали кроком до зміцнення глобальної антивоєнної коаліції держав, які можуть повернути й гарантувати світові стабільність.

«Україна високо цінує підтримку народу Індонезії та вашу особисту підтримку, пане Президенте, у цей час війни за свободу й незалежність нашої держави», – сказав Володимир Зеленський і висловив переконання, що Україна відстоїть свою свободу в колонізаторській війні, яку розпочала Росія.

Президент України подякував Джоко Відодо за незмінну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності нашої держави.

«Сприяння головуючого та учасника «двадцятки» надзвичайно важливе для відновлення миру. І я вдячний вам, пане Президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті «Групи двадцяти» і, звичайно, приймаю це запрошення. Участь України залежатиме від безпекової ситуації в країні й від складу учасників», – сказав Володимир Зеленський.

Під час перемовин лідери України та Індонезії обговорили ключові питання глобального порядку денного. Передусім була приділена увага зняттю російської блокади з українських морських портів і відновленню експорту вітчизняної аграрної продукції в повному обсязі.

«Росія шантажує світ голодом. Вона заблокувала постачання продовольства з України, яке відігравало стабілізаційну роль для світового ринку. Десятки мільйонів тонн зернових з України мають надійти споживачам, зокрема народу Індонезії», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив про домовленість започаткувати безвізовий режим між Україною та Індонезією.

«Це гарна новина. Це важливо для наших народів з усіх точок зору – для економіки, соціального розвитку, освіти, звʼязків між людьми», – зазначив Президент України.

Лідери також обговорили перспективи повоєнної відбудови нашої держави.

«Запрошую Індонезію, індонезійські компанії, фахівців долучитися до реалізації цього проекту – найбільшого економічного проекту нашого часу у Європі», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Джоко Відодо зауважив, що сьогоднішній візит індонезійської делегації в Україну – це вияв стурбованості щодо ситуації, яка склалася в Українській державі.

Президент Індонезії також зробив акцент на важливості участі Володимира Зеленського в саміті «Великої двадцятки», що відбудеться на Балі в листопаді 2022 року.

Як зазначив Джоко Відодо, метою його візиту також є допомога у вирішенні конфлікту між Україною та Росією. Він повідомив, що має відповідне послання до Володимира Зеленського й дуже скоро проведе зустріч з Президентом Російської Федерації.

Лідер Індонезії розповів, що уряд його країни зробить усе можливе, щоб надавати Україні допомогу у вигляді медикаментів, а також взяти участь у відбудові Київської області.

Джоко Відодо також констатував, що Україна дуже багато важить для світової продовольчої безпеки. Тому, на його думку, треба зробити все можливе, щоб забезпечити безперешкодний експорт з України. Президент Індонезії зазначив, що підтримує відповідні зусилля з боку ООН.

Джоко Відодо нагадав, що Україна та Індонезія мають дипломатичні відносини впродовж 30 років, і запевнив у подальшій відданості та налаштованості на їх продовження.