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Глава держави провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН

28 вересня 2022 року - 21:19

Глава держави провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення ескалації російсько-українського конфлікту.

Глава Української держави висловив подяку керівникові Секретаріату ООН за незмінну відданість територіальній цілісності й суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Свідченням цього є чітка позиція щодо невизнання Організацією Об’єднаних Націй псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України, як грубого порушення основоположних цілей і принципів Статуту ООН, висловлена від імені Генсекретаря його заступницею з політичних питань Розмарі Ді Карло на скликаному Україною 27 вересня засіданні Ради Безпеки ООН.

Співрозмовники високо оцінили реалізацію протягом останніх двох місяців зернової ініціативи, яка дала змогу розблокувати експорт української агропродукції та пом’якшити світову продовольчу кризу, і висловили спільне переконання у необхідності продовження та розширення цієї ініціативи під егідою ООН.

Також було розглянуто проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС та обговорено черговий візит до України генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Володимир Зеленський і Антоніу Гутерріш приділили увагу ініціативам України, запропонованим під час 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також низці інших важливих питань глобального порядку денного.

Президент висловив подяку Генеральному секретарю за проведення важливої зустрічі з першою леді та Прем’єр-міністром України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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