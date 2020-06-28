Глава держави провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

На початку розмови очільник ізраїльського уряду привітав досягнуті домовленості щодо встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування на сході України та прогрес у виконанні Мінських угод.

Глава Української держави проінформував співрозмовника про безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі. Він зауважив, що на лінії розмежування фіксуються окремі випадки порушення режиму тиші з боку бойовиків, проте загалом режим припинення вогню триває, і одна з важливих домовленостей, досягнутих лідерами країн Нормандського формату за результатами грудневого саміту в Парижі, виконується.

Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньягу з важливою для регіональної безпеки подією – досягненням домовленостей про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

«Це – історичне досягнення і яскравий приклад можливостей діалогу та дипломатії, який можуть наслідувати інші країни регіону», – сказав Президент України.

Біньямін Нетаньягу зазначив, що Ізраїль уклав не першу мирну угоду з арабською країною, і висловив сподівання, що будуть і інші мирні угоди та врешті-решт у регіоні запанує мир.

Сторони також обговорили заходи, яких вживають уряди двох країн для боротьби з пандемією COVID-19. Володимир Зеленський проінформував співрозмовника про те, що в Україні за добу зафіксовано черговий антирекорд захворюваності на коронавірусну хворобу і в країні діє адаптивний карантинний режим.

Президент України також наголосив на зацікавленості української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян.

«Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час розмови було також обговорено активізацію торговельної співпраці між Україною та Ізраїлем.

Біньямін Нетаньягу повідомив, що його уряд найближчим часом має завершити ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Володимир Зеленський привітав цей довгоочікуваний крок.

Він також розповів, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб надати святам Песах, Ханука та Рош га-Шана державного статусу.

Володимир Зеленський запросив Прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу відвідати Україну з візитом. У відповідь очільник ізраїльського уряду зазначив, що буде радий бачити Главу Української держави з візитом в Ізраїлі.