Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми повинні виграти в цій битві, тому що в ній вирішується глобальне ставлення до свободи – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії
Ми повинні виграти в цій битві, тому що в ній вирішується глобальне ставлення до свободи – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії

11 січня 2024 року - 15:44

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави провів телефонну розмову з Президенткою Швейцарії

12 січня 2024 року - 10:43

Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії з партнерами – Президент

11 січня 2024 року - 22:45

У присутності Президента України та Прем’єр-міністерки Латвії підписано документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю

11 січня 2024 року - 22:19

Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Латвії

11 січня 2024 року - 22:13

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента Володимира Зеленського до Латвії
Офіційний візит Президента Володимира Зеленського до Латвії

11 січня 2024 року - 18:25

Перейти до всіх галерей

Глава держави провів телефонну розмову з Президенткою Швейцарії

12 січня 2024 року - 10:43

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Президенткою Швейцарської Конфедерації у 2024 році, федеральною радницею, керівницею Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії Віолою Амхерд. 

Глава держави привітав співрозмовницю з обранням на посаду та початком президентського терміну. 

«Бажаю вам плідної діяльності на цій відповідальній посаді, а швейцарському народові – добробуту й достатку у новому, 2024 році», – сказав Президент України. 

Під час розмови було відзначено дедалі більшу динаміку двостороннього діалогу між Україною та Швейцарією. 

Володимир Зеленський висловив подяку Швейцарії за тверду підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України в умовах повномасштабної агресії Росії проти нашої держави.

Він окремо подякував швейцарській стороні за підтримку Української формули миру та організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня.

«Після важливої Конференції з відновлення України в Лугано це вже другий масштабний міжнародний захід із підтримки нашої країни, що відбуватиметься у Швейцарії», – зазначив Глава держави. 

Було обговорено підготовку до зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо Формули миру, яка відбудеться у Давосі.

Лідери скоординували заходи двостороннього характеру на найближчу перспективу.

Версія для друку