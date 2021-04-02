Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Грузії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

Глава Української держави обговорив зі співрозмовницею ескалацію безпекової ситуації на Донбасі, наголосивши на небезпечній тенденції до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

Президент України висловив подяку Грузії та особисто Саломе Зурабішвілі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Саломе Зурабішвілі наголосила, що Україна та Грузія мають історичне розуміння й підтримують одна одну в питанні миру. Президенти акцентували увагу на важливості діалогу та солідарності й обговорили практичні кроки України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з НАТО.

«Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема в контексті тимчасової незаконної окупації Кримського півострова.

Володимир Зеленський ознайомив Президента Грузії з ініціативою «Кримська платформа», інавгураційний саміт якої відбудеться у серпні 2021 року в Києві. Він висловив сподівання на особисту участь Саломе Зурабішвілі в цьому важливому заході та активне залучення грузинських партнерів до змістового наповнення згаданої ініціативи.