Глава держави провів телефонну розмову з президентом Світового банку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

Глава держави привітав співрозмовника з обранням на посаду й подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії.

Сторони обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією катастрофою.

Глава держави запросив Світовий банк відновити роботу представництва в нашій країні й висловив зацікавленість у взаємодії під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці.