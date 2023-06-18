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Глава держави провів телефонну розмову з президентом Світового банку

19 червня 2023 року - 18:17

Глава держави провів телефонну розмову з президентом Світового банку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

Глава держави привітав співрозмовника з обранням на посаду й подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії.

Сторони обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив швидку реакцію Світового банку на підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, а також співпрацю з Україною щодо оцінки збитків, завданих цією катастрофою.

Глава держави запросив Світовий банк відновити роботу представництва в нашій країні й висловив зацікавленість у взаємодії під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці.

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