Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії привітала Володимира Зеленського з першою річницею інавгурації та відзначила прогрес України у впровадженні реформ.

Основною темою розмови стала координація зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу в Україні та Європейському Союзі, а також узгодження кроків з метою поступового виходу з карантину.

«Завдяки своєчасно запровадженим заходам нам вдалося запобігти найгіршому сценарію поширення епідемії. Ми уважно стежимо за заходами ЄС з боротьби з пандемією. Дякую вам особисто за оголошений Єврокомісією пакет підтримки України у 190 млн євро для подолання наслідків коронавірусу. Ці гроші будуть спрямовані на підтримку системи охорони здоров’я та економіки, допомогу вразливим групам населення, малому та середньому бізнесу, підтримку громадянського суспільства, судової реформи, реалізацію «Європейської зеленої угоди», – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, йшлося про поглиблення співпраці в медичній галузі, забезпечення «зелених коридорів» для безперешкодного руху товарів Європою, можливе відновлення авіасполучення, залучення України в ролі спостерігача до Комітету ЄС з питань охорони здоров’я. Співрозмовники також погодилися, що криза, спричинена коронавірусом, не має зашкодити вільному руху товарів та обмежувати двосторонню торгівлю.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії започаткувати чергову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

«Нам необхідна двостороння допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми готові до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї програми макрофінансової допомоги», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України повідомив про підписання найближчим часом закону про банківську діяльність, який відкриває шлях до нової програми МВФ. Досягнуто домовленості, що протягом наступних тижнів Україні буде перераховано другий транш попередньої, Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Співрозмовники приділили окрему увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Лідери України та Європейської комісії відзначили активний політичний діалог між Україною та ЄС, що триває попри поточну кризу, та домовилися про подальші контакти.