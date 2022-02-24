Глава держави провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції проти України

У зв’язку з початком Росією військової операції проти України Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору та економічного блоку.

Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах, а також про заходи, яких вживають сили безпеки й оборони для відсічі збройним силам РФ.

Також Глава держави розповів про перемовини зі світовими лідерами щодо створення міжнародної коаліції з метою припинення російської агресії.

Крім того, були обговорені заходи із забезпечення життєдіяльності країни.