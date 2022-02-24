Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України про посилення обороноздатності держави
Звернення Президента України про посилення обороноздатності держави

24 лютого 2022 року - 01:43

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції проти України

24 лютого 2022 року - 09:10

Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада його затвердила

24 лютого 2022 року - 08:57

Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави, по всій території України запроваджується воєнний стан

24 лютого 2022 року - 06:59

Держава та великий бізнес мають разом гідно пройти цей непростий для України період – Президент на зустрічі з найбільшими підприємцями

23 лютого 2022 року - 22:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Президентом Литви та Президентом Польщі
Зустріч Президента України з Президентом Литви та Президентом Польщі

23 лютого 2022 року - 14:05

Перейти до всіх галерей

Глава держави провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції проти України

24 лютого 2022 року - 09:10

Глава держави провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції проти України

У зв’язку з початком Росією військової операції проти України Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору та економічного блоку.

Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах, а також про заходи, яких вживають сили безпеки й оборони для відсічі збройним силам РФ.

Також Глава держави розповів про перемовини зі світовими лідерами щодо створення міжнародної коаліції з метою припинення російської агресії.

Крім того, були обговорені заходи із забезпечення життєдіяльності країни.

Версія для друку