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Глава держави провів зустріч із президентом ЄБРР

21 квітня 2023 року - 16:17

Глава держави провів зустріч із президентом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Глава держави подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проектів під час повномасштабного російського вторгнення.

Володимир Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор і проекти розвитку України.

Президент закликав банк звернути увагу на житловий сегмент і стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.

Він акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проектів ЄБРР у нашій країні. 

«Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом», – наголосив Глава держави.

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