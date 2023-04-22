Глава держави провів зустріч із президентом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Глава держави подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проектів під час повномасштабного російського вторгнення.

Володимир Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор і проекти розвитку України.

Президент закликав банк звернути увагу на житловий сегмент і стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.

Він акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проектів ЄБРР у нашій країні.

«Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом», – наголосив Глава держави.