Глава держави провів зустріч із президентом ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави висловив подяку ЄБРР за незмінну й тверду підтримку нашої країни в протидії повномасштабному російському вторгненню та фінансування банком проєктів із розвитку України.

Володимир Зеленський зауважив, що в нашу країну навіть під час війни надходять інвестиції, але для відновлення й стабільного економічного розвитку їх обсяги мають бути значно більшими.

«Якщо ми матимемо надійну систему ППО та робочі місця, люди повертатимуться в Україну навіть зараз, поки триває війна. І наша країна не лише битиметься за свою свободу, а й продовжуватиме жити», – зазначив Президент.

За його словами, Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо.

Крім того, Глава держави наголосив на необхідності посилення фінансування реалізації проєктів у приватному секторі, а також залучення додаткового приватного капіталу для відновлення країни.

Президент ЄБРР зі свого боку відзначила, що економіка України стабілізувалася й продовжує працювати на значній частині території країни.

Вона розповіла про переговори з українським урядом і Прем’єр-міністром щодо підготовки країни до зимового періоду.

«Ми й надалі підтримуватимемо «Укренерго» в будівництві захисту від повітряних атак. Також ми працюємо з «Нафтогазом», щоб забезпечити великі запаси газу. Крім того, в нас є проєкт із «Укргідроенерго». І ми продовжуватимемо фінансування «Укрзалізниці» та транспорту», – повідомила Оділь Рено-Бассо.

За її словами, банк має намір сфокусуватися на проєктах у приватному секторі, зокрема на збільшенні виробничих потужностей у сільському господарстві. ЄБРР також співпрацює з банками у фінансуванні малого й середнього бізнесу, зокрема в напрямі страхування ризиків.

Оділь Рено-Бассо поінформувала, що ЄБРР працює над збільшенням свого статутного капіталу, що дасть змогу спрямувати додаткове фінансування на відбудову України.