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Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН

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Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
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Глава держави провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Індія

2 листопада 2021 року - 14:56

Глава держави провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Індія

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Співрозмовники відзначили важливість активізації політичних контактів на найвищому рівні з метою поглиблення всеосяжного партнерства між Україною та Індією.

Було домовлено про обмін візитами найближчим часом з урахуванням пандемічної ситуації.

Сторони наголосили на важливості взаємної допомоги у боротьбі з COVID-19. Глава Української держави висловив подяку уряду Індії за надання Україні в лютому цього року півмільйона доз індійської вакцини CoviShield, за допомогою якої в нашій країні було розпочато щеплення. Також учасники зустрічі обговорили можливості потенційного спільного виробництва вакцин.

Президент України та Прем'єр-міністр Індії позитивно відзначили суттєве зростання економічної та інвестиційної співпраці між двома країнами попри пандемію.

Лідери домовилися активізувати роботу наявних механізмів двосторонньої взаємодії, зокрема провести чергове засідання спільної Міжурядової комісії з торговельного, наукового, технічного, промислового й культурного співробітництва.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді також обговорили окремі аспекти практичної взаємодії у військово-технічній сфері та авіабудуванні.

Окрему увагу було приділено питанням освіти та культури. Позитивно відзначено підвищений інтерес індійських студентів до здобуття освіти в українських закладах вищої освіти, зокрема медичних.

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Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15
Перший день участі в роботі Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 в Глазго Президент України Володимир Зеленський завершив спілкуванням з лідерами низки країн під час офіційного прийому від імені уряду Великої Британії. Також відбулося спільне фотографування учасників Конференції, 1 листопада 2021 року
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