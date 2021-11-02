Глава держави провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Індія

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Співрозмовники відзначили важливість активізації політичних контактів на найвищому рівні з метою поглиблення всеосяжного партнерства між Україною та Індією.

Було домовлено про обмін візитами найближчим часом з урахуванням пандемічної ситуації.

Сторони наголосили на важливості взаємної допомоги у боротьбі з COVID-19. Глава Української держави висловив подяку уряду Індії за надання Україні в лютому цього року півмільйона доз індійської вакцини CoviShield, за допомогою якої в нашій країні було розпочато щеплення. Також учасники зустрічі обговорили можливості потенційного спільного виробництва вакцин.

Президент України та Прем'єр-міністр Індії позитивно відзначили суттєве зростання економічної та інвестиційної співпраці між двома країнами попри пандемію.

Лідери домовилися активізувати роботу наявних механізмів двосторонньої взаємодії, зокрема провести чергове засідання спільної Міжурядової комісії з торговельного, наукового, технічного, промислового й культурного співробітництва.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді також обговорили окремі аспекти практичної взаємодії у військово-технічній сфері та авіабудуванні.

Окрему увагу було приділено питанням освіти та культури. Позитивно відзначено підвищений інтерес індійських студентів до здобуття освіти в українських закладах вищої освіти, зокрема медичних.