Глава держави розпочав робочу поїздку на Одещину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Одеської області.
На Одещині Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
4 червня 2021 року - 20:20
4 липня 2021 року - 09:50
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1 липня 2021 року - 17:09
1 липня 2021 року - 14:54
28 червня 2021 року - 11:36
4 липня 2021 року - 09:50
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Одеської області.
На Одещині Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.