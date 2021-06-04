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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

4 червня 2021 року - 20:20

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Глава держави розпочав робочу поїздку на Одещину

4 липня 2021 року - 09:50

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Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні

1 липня 2021 року - 14:54

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Участь Президента в урочистих заходах з нагоди 25-річчя Конституції України
Участь Президента в урочистих заходах з нагоди 25-річчя Конституції України

28 червня 2021 року - 11:36

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Глава держави розпочав робочу поїздку на Одещину

4 липня 2021 року - 09:50

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Одеської області.

На Одещині Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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