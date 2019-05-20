Глава держави розповів про домовленості щодо спрощених поїздок українців до Канади

Угода про молодіжні обміни, яку вже в найближчі місяці планують підписати Україна та Канада, дасть змогу громадянам двох країн за спрощеною процедурою здійснювати взаємні подорожі з метою навчання та працевлаштування на термін до 1 року. Про це під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Торонто заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Мені дуже хотілося б, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід», – сказав Президент.

Також Глава держави повідомив, що канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

«Ми на це дивимось, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій, про яке домовилися сторони, створить додаткові можливості для підприємців з IT та інших галузей. «А це означає більше робочих місць, кращі стосунки між нашими країнами», – наголосив він.